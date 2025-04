Judo-EM: Olek holt Silber, Abramov Bronze

Anna Monta Olek hat bei den Europameisterschaften in Podgorica/Montenegro die zweite Goldmedaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) verpasst. Die 22-Jährige unterlag im Finale der Klasse bis 78 kg der Portugiesin Patrícia Sampaio. Bislang hatte Olek nur an Junioren- und U23-Europameisterschaften teilgenommen und holte nun beim ersten kleinen Höhepunkt der Nach-Olympia-Saison Silber. Wenig später durfte Erik Abramov bei den Männern Bronze bejubeln.

Am Donnerstag hatte Seija Ballhaus in der Klasse bis 57 kg mit ihrem Sieg über die an Nummer eins gesetzte Georgierin Eteri Liparteliani mit Gold unerwartet die bislang einzige deutsche Medaille geholt. Abramov war nur kurze Zeit nach Olek gegen Ushangi Kokauri aus Aserbaidschan in der Klasse über 100 kg gefordert und erkämpfte für den DJB die insgesamt dritte Medaille.