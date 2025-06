Judo: Wagner verabschiedet sich mit Gold bei Militär-WM

Letzter Wettkampf, letzte Goldmedaille: Die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat sich mit einem Titel in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Die erfolgreichste deutsche Judoka der vergangenen Jahre siegte am Donnerstag bei der Militär-WM in Warendorf und wurde danach ausgiebig gefeiert.