Judo-WM: Butkereit gewinnt Bronze

Miriam Butkereit hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei den Weltmeisterschaften in Budapest die zweite Medaille beschert. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin holte durch einen Sieg gegen die Australierin Aoife Coughlan Bronze in der Klasse bis 70 Kilogramm. Am Samstag hatte bereits Mascha Ballhaus (bis 52 kg) die Bronzemedaille gewonnen.

Butkereit (Halle) war im Viertelfinale an der späteren Siegerin Shiho Tanaka (Japan) gescheitert, besiegte aber in der Trostrunde Elisavet Teltsidou (Griechenland). Im folgenden Kampf mit Coughlan sicherte sich die 31-Jährige knapp ein Jahr nach ihrem Silber-Coup bei den Sommerspielen in Paris ihre erste WM-Einzelmedaille.

Am Mittwoch geht die zweimalige Europameisterin Alina Böhm in der Klasse bis 78 kg als nächste Medaillenhoffnung für den DJB an den Start.

Die Titelkämpfe in Ungarn enden am Freitag. Bis Donnerstag werden die Einzelentscheidungen ausgetragen, am Schlusstag findet der Mixed-Wettbewerb statt.