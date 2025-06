Judo-WM: Mascha Ballhaus holt Bronze

Mascha Ballhaus hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) geholt. Die 24 Jahre alte Hamburgerin gewann ihren Kampf um die Bronzemedaille in der Klasse bis 52 kg gegen Kisomi Omori (Japan). Bereits im Vorjahr hatte die deutsche Judoka WM-Bronze in Abu Dhabi geholt.

Ballhaus feierte in ihrem insgesamt dritten Duell mit Omori den ersten Sieg. Zuvor war sie im Halbfinale an der japanischen Tokio-Olympiasiegerin Uta Abe, die sich zur Weltmeisterin krönte, gescheitert.

Ihre Zwillingsschwester Seija, die im April Europameisterin wurde, geht am Sonntag eine Gewichtsklasse höher (bis 57 kg) auf Medaillenjagd.

Die Titelkämpfe in Ungarn enden am Freitag. Bis Donnerstag werden die Einzelentscheidungen ausgetragen, am Schlusstag findet der olympische Mixed-Wettbewerb statt.