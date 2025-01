Kalb kehrt zurück: Eurosport startet Snooker-Podcast

Gute Nachrichten für alle deutschsprachigen Snookerfans: Eurosport erweitert ab sofort seine Berichterstattung mit dem "147sf"-Podcast, dafür kehrt der langjährige Kommentator Rolf Kalb aus dem Ruhestand zurück.

Dabei wird Kalb mit je zwei Eurosport-Kollegen das aktuelle Snooker-Geschehen besprechen. "Für den neuen Podcast gibt es fünf gute Gründe: Harry Weber, Matthias Breusch, Thomas Hein, Lukas Kleckers und Felix Frede. Soviel Expertise in einem Team – das ist eine Ausnahme-Erscheinung", erklärt der 65-Jährige sein Comeback in einer Mitteilung des Senders.

Kalb genießt bei Anhängern der Billardvariante Legendenstatus. Von 1989 bis zur Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr saß der Rheinländer bei unzähligen Großereignissen für Eurosport am Mikrofon.

Neue Folgen von "147sf" sollen jeweils zu ausgewählten Saisonhöhepunkten erscheinen und werden auf den gängigen Portalen sowie bei Eurosport.de verfügbar sein. In der bereits veröffentlichten Auftaktsendung besprechen Kalb, Weber und Frede das kürzlich stattgefundene Masters in London und geben einen Ausblick auf das German Masters in Berlin.

Außerdem widmet sich das Trio dem Thema "Mentale Gesundheit im Snooker", das die Top-Spieler Ronny O'Sullivan und Mark Selby zuletzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hatten.