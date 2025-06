Kanu-EM: Enttäuschungen durch beide Kajak-Vierer

Die beiden Kajak-Vierer des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) haben bei der EM im tschechischen Racice zum Auftakt des Finalwochenendes enttäuscht. Das favorisierte Männer-Quartett mit Max Rendschmidt verpasste als Olympiasieger und Weltmeister beim Sieg des ungarischen Bootes auf Platz vier unerwartet sogar das Podest. Die Frauen holten ein Jahr nach Olympia-Silber in leicht veränderter Zusammensetzung mit fast einer Sekunde Rückstand auf die ungarischen Gewinnerinnen immerhin Bronze.

In den Canadier-Endläufen kamen David Töpel über 200 m sowie David Bauschke nur unter ferner liefen ins Ziel. In den weiteren Finals hat der DKV im Verlauf des Samstags sowie am Sonntag noch insgesamt vier Medaillenchancen.

Racice ist für die deutschen Rennsportkanuten in dieser Saison eine Zwischenstation. Höhepunkt des Jahres ist die WM in Mailand vom 20. bis 24. August.