Kanu-EM: Vierer der Frauen ebenfalls im Finale

Der deutsche Kajak-Vierer der Frauen ist bei den Europameisterschaften im tschechischen Racice doch noch ins Finale eingezogen. Paulina Paszek, Katharina Diederichs, Pauline Jagsch und Hannah Spielhagen gewannen über die 500 m ihr Halbfinale vor Großbritannien und Dänemark und lösten damit eins von drei verbliebenen Tickets für den Endlauf am Samstag (12.14 Uhr). Mit Rang vier im Vorlauf hatte das Quartett die direkte Final-Qualifikation verpasst und deshalb den Umweg über das Halbfinale nehmen müssen.

Gegenüber der olympischen Silbermedaille in Paris rückte Spielhagen neu ins Boot für Sarah Brüßler, dazu vertritt in Racice Diederichs die erkrankte Jule Hake. Der Vierer der Männer hatte am Donnerstag mit einem Vorlaufsieg das Direktticket für den Endlauf am Samstag (12.05 Uhr) gelöst. Dort ist das Quartett um Schlagmann Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Anton Winkelmann nach den Triumphen von Tokio und Paris sowie WM-Gold in Duisburg der Topfavorit.

In den Halbfinals am Freitag lösten neben dem K4 der Frauen auch Diederichs im Einer über 500 m sowie Tom Liebscher-Lucz über die gleiche Distanz bei den Männern jeweils ihre Tickets für die Endläufe am Wochenende. Dies gelang auch David Töpel im Canadier über 200 m. Ausgeschieden in den Halbfinals sind dagegen Moritz Florstedt im Kajak-Einer über 200 m sowie Estella Damm bei den Frauen über 500 m, Jakob Thordsen trat zu seinem Lauf über die 1000 m nicht an.

Die Europameisterschaften sind für die deutschen Rennsportkanuten in dieser Saison eine Zwischenstation, Jahreshöhepunkt ist die WM in Mailand vom 20. bis 24. August.