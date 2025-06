Kanuslalom: Funk und Co. ohne Podest beim Weltcup-Auftakt

Die deutschen Slalomkanutinnen und Slalomkanuten sind beim Weltcup-Auftakt im spanischen La Seu d'Urgell ohne Podestplatz geblieben. Für das beste Resultat sorgte Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach), die am Freitag Vierte im Kajak-Einer geworden war. Im Kajak-Cross am Sonntag reichte es für Funk und Noah Hegge zum Einzug ins Halbfinale, aber nicht für eine Medaille.

"Es scheint, wir haben aktuell nicht nur ein bisschen technische, sondern auch konditionelle Probleme. Ich dachte, wir sind konkurrenzfähiger", sagte Bundestrainer Klaus Pohlen. Im Mai hatte Funk bei der EM auf der Olympiastrecke in Vaires-sur-Marne den Titel gewonnen, danach legte das Team eine Pause ein.

Große Sorgen macht sich Pohlen wegen der Nullnummer in den Pyrenäen nicht. "Das kann in der Saisonplanung passieren", sagte er. Die WM als Höhepunkt der Saison findet erst im Herbst in Sydney statt. Bei den kommenden Weltcups in Pau/Frankreich und Prag/Tschechien hofft Pohlen dennoch bereits auf eine Steigerung seiner Leistungsträger.