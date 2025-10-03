Kanuslalom: Funk verpasst WM-Medaille knapp

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im australischen Penrith die anvisierte Medaille denkbar knapp verpasst. Die 33-Jährige kam im Kajak-Wettbewerb auf Rang vier und lag 39 Hundertstelsekunden hinter dem Bronzeplatz. Die Polin Klaudia Zwolinska siegte vor der Britin Kimberley Woods und Lokalmatadorin Kate Eckhardt. Damit bleibt Funk in ihrer Spezialdisziplin bei fünf WM-Medaillen, 2021 und 2022 hatte sie sich zur Weltmeisterin gekrönt.

"Es ärgert mich schon, Platz vier ist einfach knapp daneben", sagte Funk: "Es war kein perfekter Lauf. Aber es stört mich weniger Platz vier, als dass ohne Risiko schon noch zwei Sekunden drin gewesen wären." Die Rheinland-Pfälzerin war wenige Stunden zuvor als Siebte ins Finale gepaddelt, mit dem Team um die im Halbfinale ausgeschiedene Elena Lilik und Emily Apel hatte sie am Mittwoch Silber gewonnen.

In den Tagen von Penrith musste die Sportsoldatin mit einem eigentlich längst aussortierten Paddel starten, mit dem sie in Paris noch ein Drama erlebt hatte. Dort hatte sie auf Medaillenkurs liegend ein Tor verpasst - und unter Tränen der Konkurrenz beim Feiern zuschauen müssen. Auch diesmal brachte das Paris-Paddel als "Plan B" kein Glück, nachdem Funk beim Training in Australien ihr neues Paddel zerbrochen hatte - und der Ersatz aus der Heimat auf sich warten ließ.

Eigentlich hätte DKV-Pressesprecherin Uta Büttner samt des von Papa Funk neugebauten Paddels nachreisen sollen. Doch der Flieger drehte auf der ersten Etappe von Frankfurt nach Singapur ohne Begründung um - und das Paddel war im Stress erst einmal verschwunden. Erst kurz vor dem ersten WM-Start tauchte es in Australien wieder auf, die Zeit zur Eingewöhnung war zu kurz.

Sie sei da "sehr sensibel", sagte Funk: "Ich kann mich wunderbar hineinsteigern, wenn der Winkel und der Grip an der Hand nicht richtig passen. Da muss schon alles stimmen, vor allem, wenn man um Zehntel kämpft." Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gab es auf der Olympiastrecke von Sydney 2000 bislang zwei Mal Silber - in den Teamwettbewerben der Canadier und der Kajak-Frauen.