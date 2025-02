Kasai scheitert in Sapporo-Quali - Paschke auf Platz 18

Japans Skisprung-Ikone Noriaki Kasai muss auf seinen 579. Weltcup-Einsatz warten. In der Qualifikation von Sapporo verpatzte der 52-Jährige ausgerechnet auf seiner Heimschanzen den Absprung und landete bereits bei 97,0 m. Als 52. unter 56 Startern verpasste der Skiflug-Weltmeister von 1992 den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag (7.10 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport).

Kasai hatte im Dezember 1988 in Sapporo im Weltcup debütiert. Er hält die Rekorde für die meisten Weltcup-Starts (578) sowie als ältester Teilnehmer, ältester Springer in den Punkten (beides 51 Jahre), ältester Springer auf dem Podest (44) und ältester Sieger (42). Am Sonntag (1.30 Uhr MEZ) hat Kasai in der Qualifikation zum zweiten Springen eine weitere Chance.

Zum Auftakt des letzten Weltcup-Wochenendes vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) hinterließen die deutschen Springer einen kaum besseren Eindruck als bei den enttäuschenden Einzelwettbewerben der Vorwoche in Lake Placid. Bester DSV-Adler war Pius Paschke, der nach seiner Wettkampf-Pause mit Platz 18 einstieg. Der fünfmalige Saisonsieger hatte nach zuletzt schwachen Leistungen auf einen Start in Lake Placid verzichtet.

Während der Österreicher Stefan Kraft die Qualifikation vor seinen Landsleuten Daniel Tschofenig und Jan Hörl gewann, erreichten immerhin alle weiteren deutschen Springer den Wettkampf. Youngster Adrian Tittel kam auf Platz 20, Felix Hoffmann auf Rang 22. Die Routiniers Andreas Wellinger (26.) und Stephan Leyhe (31.) lagen deutlich zurück. Karl Geiger und Philipp Raimund hatten auf die Reise nach Japan verzichtet.