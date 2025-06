Kitzbühelsieger Ryding beendet Karriere

Der britische Slalom-Pionier Dave Ryding wird seine Karriere nach der kommenden Saison beenden. "Es fühlt sich gerade richtig an, nach Olympia einen Schlussstrich zu ziehen, solange es meinem Körper gut geht", sagte der 38-Jährige der BBC mit Blick auf die Winterspiele 2026 in Mailand.

"Ich bin immer noch in der Spitzengruppe und kann mit den Besten mithalten", ergänzte Ryding: "Ich sitze hier ohne Wehwehchen, ohne Schmerzen, was beim Skifahren wirklich selten ist. Ich möchte nicht, dass mir die Beine abfallen. Es ist nicht lustig, wenn dir die Beine mitten in der Saison abfallen."

Seinen größten Erfolg feierte "The Rocket" im Januar 2022 beim Slalom von Kitzbühel, als er als erster Brite ein Weltcup-Rennen gewann. Ryding feierte sechs weitere Podestplätze im Weltcup, bei der jüngsten WM in Saalbach wurde er in seiner Spezialdisziplin Sechster. Und das, obwohl er als Sechsjähriger auf einer Plastikstrecke mit dem Skifahren begonnen hatte und erst mit 13 regelmäßig auf Schnee trainierte.

"Ich bin fest entschlossen, noch einmal alles reinzuwerfen und zu schauen, was noch geht", sagte er über seine letzte Saison. Sein Mindestziel für Olympia: Besser zu sein als bei seinem neunten Platz 2018 in Pyeongchang/Südkorea. "Ich denke, das spiegelt mein Können nicht wirklich wider."