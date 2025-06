Köhler schwimmt in Rom deutschen Rekord

Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler hat sich rund einen Monat vor dem Beginn der WM in Singapur bereits in Topform gezeigt. Beim traditionellen Meeting "Sette Colli" in Rom verbesserte die 24-Jährige von der SG Neukölln ihren deutschen Rekord über 50 m Schmetterling um sieben Hundertstel auf 25,55 Sekunden.

"Wir haben die gesamte Saison am Frontspeed gearbeitet, deswegen überrascht mich Angies Geschwindigkeit hier nicht wirklich", sagte Köhlers Trainer Lasse Frank: "So kurz vor einer WM sollten einige Dinge schon mal gut klappen. Das war heute Abend definitiv der Fall." Köhler ist bei den Beckenwettbewerben in Singapur (27. Juli bis 3. August) Titelverteidigerin über 100 m Schmetterling.

Zweite Plätze beim stark besetzten Meeting in Rom gab es für die Olympiadritte Isabel Gose über 1500 m Freistil in 15:57,83 Minuten und Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock (beide Magdeburg) über 400 m Freistil in 3:47,50 Minuten.