Köln-Marathon: Kipkoech siegt mit Streckenrekord

Der Kenianer Barnaba Kipkoech hat den 27. Köln-Marathon in Streckenrekord-Zeit gewonnen. Koech setzte sich am Sonntagmorgen in 2:06:54 Stunden durch und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Alfred Kering um 43 Sekunden. Bei den Frauen lag die Äthiopierin Fantu Shugi in 2:29:16 Minuten vorne.

Für ein deutsches Highlight sorgte Esther Pfeiffer über die Halbmarathon-Distanz. Die Düsseldorferin unterbot als Siegerin in 67:28 Minuten den Streckenrekord von Sabrina Mockenhaupt (68:51) deutlich und ist nun hinter Melat Kejeta (65:18) sowie Konstanze Klosterhalfen (65:41) Dritte der "ewigen" deutschen Bestenliste.