Kombination: Armbruster als Vierte weiter in Gelb

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat kurz nach den ersten Weltcupsiegen ihrer Karriere einen erneuten Podestplatz knapp verpasst. Die 19-Jährige landete zum Auftakt der dreitägigen WM-Generalprobe im estnischen Otepää auf Rang vier. Damit baute die Schülerin ihre Führung im Gesamtweltcup auf Ida Marie Hagen aber aus: Die Norwegerin stürzte eine Woche nach ihrer Disqualifikation in Seefeld und wurde auf Rang 15 durchgereicht.

Das deutsche Abschneiden war erneut stark: Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak verbuchte als Dritte das zweite Einzel-Podest ihrer Karriere, Cindy Haasch als Fünfte das zweitbeste Ergebnis ihrer Laufbahn. Ihren ersten Weltcupsieg holte die Japanerin Yuna Kasai vor ihrer Zwillingsschwester Haruka.

Beflügelt vom Gelben Trikot, dass sie erstmals in ihrer Karriere trug, bewies Armbruster zunächst ihre Topform: Nach fünf Kilometern in der Loipe musste sie nur Hagen um 16,8 Sekunden den Vortritt lassen. Auf der Schanze sprang die WM-Zweite aus dem Schwarzwald anschließend aber "nur" 89,0 m, ehe Hagen direkt nach ihr sogar stürzte. Die Skandinavierin verließ aber auf eigenen Beinen den Auslauf.

Armbruster hatte am vergangenen Wochenende in Seefeld zweimal gewonnen, nachdem Seriensiegerin Hagen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden war. Im Gesamtweltcup liegt Armbruster nun mit 825 Punkten deutlich vor Hagen (682). Der Deutschen reichen in den letzten vier Wettkämpfen der Saison somit vier Podestplätze, um erstmals den Gesamtweltcup zu gewinnen.

In Otepää folgen am Samstag und Sonntag die letzten Wettkämpfe vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März).