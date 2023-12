Kombination: Armbruster starke Vierte, Westvold Hansen siegt

Anzeige

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat beim Weltcup in Ramsau am Dachstein ihr bestes Saisonresultat erreicht und als Vierte ihr erstes Podest in diesem Winter nur knapp verpasst. Die 17 Jahre alte Vizeweltmeisterin aus Kniebis lief von Platz neun nach dem Springen noch deutlich nach vorne und lag schließlich 19,6 Sekunden hinter Platz drei zurück.

Erneut nicht den Hauch einer Chance ließ die Norwegerin Gyda Westvold Hansen ihrer Konkurrenz. Im 22. Rennen der Geschichte des Frauen-Weltcups feierte die Weltmeisterin ihren 20. Sieg und den 14. in Serie.

Westvold Hansen setzte sich nach 5 km in der Loipe mit 42 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ida Marie Hagen durch, als Dritte hatte die Finnin Minja Korhonen bereits 1:42,1 Minuten Rückstand.

Wegen starker Winde musste das geplante Springen am Freitagmorgen abgesagt werden, der provisorische Durchgang vom Donnerstag wurde damit als Grundlage für den Wettkampf benutzt. Damit ging Jenny Nowak (Sohland) von Platz zwei aus hinter Westvold Hansen ins Rennen, fiel aber noch auf Rang acht zurück.