Lea Boy holt Bronze bei Freiwasser-Weltcup

Auch am zweiten Tag des Freiwasser-Weltcups in Setubal/Portugal konnte sich das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) über eine Medaille freuen. Lea Boy holte am Sonntag im Knockout-Sprint die zweite Bronzemedaille für das deutsche Team. "Ich habe hier wirklich alles versucht, aber die Strömung war ein bisschen fies", sagte Boy trotz ihres Podiumsplatzes. Beim neu etablierten Ausscheidungsrennen sind drei Runden über insgesamt 3 km zu absolvieren.