Leichtathletik: Deutsches Mini-Team zur Hallen-WM

Die deutschen Leichtathleten reisen mit einem Mini-Team zur Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März). Mit Max Heß (Dreisprung/Silber) und Till Steinforth (Siebenkampf/Bronze) stehen zwei Medaillengewinner der Hallen-EM in Apeldoorn im achtköpfigen DLV-Aufgebot. Die meisten Stars um Weitspringerin Malaika Mihambo haben sich hingegen "im Hinblick auf die Vorbereitung der Sommersaison gegen einen Start bei der Hallen-WM entschieden", wie es in einer Mitteilung hieß.

"Unser kleines, aber feines Team ist hochmotiviert und möchte die Hallensaison in Nanjing gut abschließen", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner.

Mit der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn, die in der Vorwoche stattgefunden hatte, und der anstehenden Hallen-WM stehen in diesem Winter zwei Highlights auf dem Programm. Die Titelkämpfe in China waren zunächst für 2020 geplant, mussten wegen der COVID-19-Pandemie aber drei Mal verschoben werden.