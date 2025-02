Leichtathletik: Duplantis träumt von 6,30 m

Stabhochsprung-König Armand Duplantis träumt ungeachtet seiner zehn Weltrekorde von neuen Bestmarken und hat sich eine weitere Schallmauer zum Ziel gesetzt. Seinen derzeitigen Weltrekord von 6,26 m auf 6,30 m zu erhöhen, "wäre großartig. Das ist gewissermaßen das Ziel", sagte Duplantis der Nachrichtenagentur AFP: "Ich habe das Gefühl, dass ich das schaffen kann. Natürlich müssen viele Dinge zusammenpassen. Aber ich denke, es ist möglich."

Der zweimalige Olympiasieger und zweimalige Weltmeister ist einer der Stars der Leichtathletik. Seine Reichweite und Popularität will Duplantis nutzen, um insbesondere das junge Publikum auch außerhalb Olympischer Spiele oder Weltmeisterschaften für seinen Sport zu begeistern - auch in neuen Formaten.

So trat der 25-Jährige im vergangenen September in einem Show-Sprint über 100 m gegen Hürden-Gigant Karsten Warholm an - und siegte in 10,37 Sekunden. "Die vielleicht wichtigste Botschaft ist, dass man versuchen sollte, eine gute Show zu bieten und nicht so einen steifen Wettbewerb. Wenn man sich die erfolgreichen Sportarten anschaut, dann ist es oft wie eine Show", sagte Duplantis.

Auch an der neuen Wettkampfserie von Sprintlegende Michael Johnson findet Duplantis Gefallen, obwohl er aufgrund des Formats nicht selbst teilnehmen wird. "Am Ende des Tages muss man die Leute unterhalten", sagte Duplantis.