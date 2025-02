Lesser zu Rücktritt von Velepec: "Völlig überraschend"

Der frühere Biathlon-Weltmeister Erik Lesser hat mit großer Verwunderung auf den plötzlichen Rücktritt von Männer-Bundestrainer Uros Velepec reagiert. "Die Meldung kam völlig überraschend", sagte der heutige ARD-Experte dem Nachrichtenportal t-online. Am Dienstag hatte der Deutsche Skiverband (DSV) das Aus von Velepec verkündet, zuvor hatten die Biathleten bei der WM in Lenzerheide enttäuscht und lediglich in der Staffel Bronze gewonnen.