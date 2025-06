Lippmann/Bock holen Silber auf der Pro Tour

Die Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben ihre erste gemeinsame Goldmedaille auf der internationalen Pro Tour verpasst. Das neuformierte Duo unterlag am Sonntag im Finale des Challenge-Turniers in Polen mit 1:2 (21:19, 14:21, 11:15) den Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tetjana Lasarenko, feierte aber dennoch den größten bisherigen Erfolg.

Die Silbermedaille ist das erste gemeinsame Edelmetall für Lippmann und Bock bei einem Challenge-Event, der zweithöchsten Turnierkategorie auf der Tour. Das bis dahin beste Ergebnis war ein neunter Platz im chinesischen Xiamen.

Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann hatte 2024 unter anderem die Olympischen Spiele in Paris an der Seite von Beachvolleyball-Star Laura Ludwig bestritten. Ende des vergangenen Jahres hatte die 30-Jährige ihre Zusammenarbeit mit Bock verkündet, die wie Lippmann aus der Halle in den Sand gewechselt war.

Das Duo Paul Henning/Lui Wüst sicherte sich derweil Bronze. Die Olympiasieger David Ahman und Jonathan Hellvig aus Schweden traten im Spiel um Platz drei nicht an. Zuvor war das deutsche Team im Halbfinale an Bartosz Losiak und Michal Bryl mit 0:2 (16:21, 16:21) gescheitert. Die Polen hatten schon für das Aus der Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler im Viertelfinale gesorgt.