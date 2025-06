Marc Márquez gewinnt in Assen - Álex Márquez erleidet Fraktur

Das ewige Brüder-Duell in der MotoGP ist am Sonntag auf schmerzhafte Weise unterbrochen worden - und könnte nun erstmal pausieren. WM-Spitzenreiter Marc Márquez setzte seine Siegesserie fort und gewann auch den Grand Prix der Niederlande in Assen, sein kleiner Bruder Álex Márquez (beide Ducati) dagegen schied bei der Verfolgung aus und erlitt nach Angaben der Mediziner eine Fraktur an der linken Hand. Damit ist nun auch sein Einsatz beim kommenden Rennen fraglich, in zwei Wochen steigt der Große Preis von Deutschland am Sachsenring.

"Es tut mir leid für ihn, er ist mein Bruder und mein Hauptgegner", sagte Marc Márquez, "aber das ist Rennsport." Für Marc Márquez war es der 68. Sieg in der Motorrad-Königsklasse, er zog mit Rekordweltmeister Giacomo Agostini (Italien) gleich. Auf Platz eins dieser Rangliste steht weiterhin dessen Landsmann Valentino Rossi (89).

Im WM-Klassement setzte Márquez sich weiter ab, hat nun bereits 307 Punkte auf dem Konto und damit 68 Zähler Vorsprung auf seinen Bruder, der erster Verfolger bleibt. Der ältere Márquez gewann das Rennen vor den Italienern Marco Bezzecchi (Aprilia) und Francesco Bagnaia (Ducati). Nur ein Márquez auf dem Podium, das ist ein ungewöhnliches Bild in dieser Saison: In 14 der nun 20 Rennen (Hauptrennen und Sprints) feierten die beiden einen Doppelsieg.

In Assen waren die beiden Brüder nur von den Rängen drei und vier gestartet. Während Marc Márquez sich bald an die Spitze setzte, musste Álex Márquez sich im vorderen Mittelfeld einige Zweikämpfe liefern. Bei einem davon kam es in der sechsten Runde zu einer leichten Berührung mit dem Spanier Pedro Acosta (KTM) an einer der schnellsten Stellen der Strecke, in der Folge verlor Márquez die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzte. Im Medical Center stellten die Ärzte später die Fraktur in der Hand fest.