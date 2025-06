Márquez-Brüder in Assen erneut vorn

Neues Wochenende, gleiches Bild. Die spanischen Brüder Marc und Álex Márquez haben in der MotoGP den 13. Doppelsieg der laufenden Saison gefeiert. WM-Spitzenreiter Marc Márquez gewann am Samstag beim Großen Preis der Niederlande in Assen das Sprintrennen vor seinem jüngeren Bruder Álex (beide Ducati), Platz drei ging an den Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia).