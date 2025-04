McIlroy greift nach erstem Masters-Triumph

Golf-Star Rory McIlroy hat mit einer starken dritten Runde beim US Masters die Führung erobert. Dank einer weiteren 66 am Samstag greift der Nordire nach seinem ersten Triumph in Augusta, mit zwei Schlägen Vorsprung auf Bryson DeChambeau (USA) geht er auf die Schlussrunde am Sonntag (Tee-Time: 20.30 Uhr MESZ/Sky). Das Masters ist das einzige Major-Turnier, das McIlroy noch nicht gewonnen hat.

"Er ist definitiv der beste Spieler unserer Generation", sagte der frühere Weltranglistenerste Jason Day, der als geteilter Sechster auf die Schlussrunde geht, über McIlroy. "Bei ihm sieht alles so einfach aus", führte der Australier aus: "Er wirkt im Moment sehr konzentriert und besonnen, und er wird sehr schwer zu schlagen sein."

Als erst sechster Spieler der Golf-Geschichte kann der 35-Jährige seinen Karriere-Grand-Slam perfekt machen. Und am Moving Day legte er einen historischen Start hin: McIlroy gelangen an den ersten sechs Löchern durchgehend Dreien, ein Novum in der Masters-Geschichte.

Zwei Eagles, vier Birdies und zwei Bogeys verbuchte der Weltranglistenzweite auf seinem Weg an die Spitze des Leaderboards mit insgesamt 204 Schlägen. Auf Rang drei liegt der Kanadier Corey Conners vier Schläge hinter McIlroy in Lauerstellung, der zuvor führende Justin Rose (England) und Titelverteidiger Scottie Scheffler (USA/beide 211) rangieren auf dem geteilten sechsten Platz.

Die deutsche Golf-Ikone Bernhard Langer war am Vortag um einen Schlag am Cut gescheitert, anders als Stephan Jäger. Nach einem Doppel-Bogey, drei Bogeys und vier Birdies kam der 35-Jährige aus München am dritten Tag mit einer 73 ins Klubhaus, mit 219 Schlägen insgesamt liegt Jäger vor der Schlussrunde auf dem geteilten 42. Rang.