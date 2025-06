McIntosh knackt auch Weltrekord über 400 m Lagen

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den dritten Weltrekord innerhalb von fünf Tagen geknackt. Die dreimalige Olympiasiegerin schlug am Mittwoch (Ortszeit) bei den nationalen Meisterschaften in Victoria über die 400 m Lagen nach 4:23,65 Minuten an und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr (4:24,38 Minuten). Am Montag hatte McIntosh den Weltrekord über 200 m Lagen, am Samstag den über 400 m Freistil unterboten.