McIntosh schwimmt Weltrekord über 200 m Lagen

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den zweiten Weltrekord innerhalb von drei Tagen geknackt. Über 200 m Lagen schlug die dreimalige Olympiasiegerin bei den kanadischen Trials am Montag (Ortszeit) nach 2:05,70 Minuten an, damit unterbot die 18-Jährige die bisherige Bestmarke von Katinka Hosszu (Ungarn/2:06,12) von 2015 deutlich. Erst am Samstag hatte McIntosh den Weltrekord über 400 m Freistil geknackt.

"Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Zeit und versuche immer, mich weiter zu steigern", sagte McIntosh, die am Sonntag in Victoria zudem über 800 m Freistil dem Rekord von Katie Ledecky nahe gekommen war: "Das gibt mir viel Selbstvertrauen für Singapur." Dort stehen vom 11. Juli bis 3. August die Weltmeisterschaften an.