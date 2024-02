Mihambo springt zum Titel bei Hallen-DM in Leipzig

Anzeige

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist mit ihrer bislang besten Leistung seit ihrem Comeback zu Gold bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig geflogen. Die 30 Jahre alte Heidelbergerin siegte am Sonntag mit der europäischen Jahresbestleistung von 6,93 m und feierte ihren elften nationalen Titel in Serie.

Zudem sprang Mihambo auf 6,59 und 6,83 m, zwei ihrer fünf Versuche waren ungültig. Der Kampf um den Titel entwickelte sich zu einem engen Duell mit Mikaelle Assani. Die 21-Jährige aus Baden-Baden setzte Mihambo mit der persönlichen Bestleistung von 6,91 m unter Druck und wurde am Ende Zweite. Rang drei ging an die U20-EM-Dritte Laura Raquel Müller (Unterländer LG/6,48).

Mihambo steigerte ihre bisherige Jahresbestleistung von 6,65 m um knapp 30 Zentimeter. Ihren nächsten Hallen-Start hat Mihambo beim ISTAF Indoor in Berlin am kommenden Freitag geplant. Mihambo hatte sich im vergangenen Sommer bei der DM verletzt und in der Folge ihren WM-Titel in Budapest nicht verteidigen können.