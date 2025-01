Mihambo über Corona-Spätfolgen: "Mir ging es lange schlecht"

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat bis in die Adventszeit mit den Folgen ihrer Corona-Infektion aus dem Sommer zu kämpfen gehabt. "Mir ging es relativ lange schlecht. Durch Post-Covid hat es ungefähr vier Monate gedauert, bis ich mich wieder gut gefühlt habe", berichtete die Ex-Weltmeisterin im Interview mit Münchner Merkur/tz (Samstagsausgabe).

Mihambo hatte sich im Juni bei der EM in Rom, als sie mit starken 7,22 m den Titel gewann, mit Corona infiziert. Daraufhin verpasste sie geschwächt in Paris ihren zweiten Olympiasieg, gewann aber Silber. Danach absolvierte Mihambo keine weiteren Wettkämpfe mehr in der Saison.

"Es war ein sehr anstrengendes Jahr", führte Mihambo aus: "Nach Paris habe ich das körperlich dann noch mal richtig gemerkt. Es hat Wochen gebraucht, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe. Ich brauchte einfach Ruhe, viel Zeit für mich. Entschleunigung, Entschleunigung, Entschleunigung war die Devise."

Dass sie nach ihrem Triumph von Tokio 2021 mit 6,98 m auch in Paris eine Medaille holte, ist für Mihambo angesichts ihres damaligen körperlichen Zustands ein großer Erfolg. "Ich dachte, ich wäre wieder fit. Das ist das Gefährliche bei Post-Covid, ich habe das unterschätzt. Beim Warm-up für das Finale ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Nach 40 Minuten Warm-up dachte ich: Jetzt bin ich müde, jetzt kann ich eigentlich aufhören. Und hatte dann noch ein ganzes Finale vor mir", sagte Mihambo.

Die 30-Jährige äußerte sich auch zur verbindenden Kraft des Sports, bekräftigte aber zugleich: "Die Faktoren, die in der Gesellschaft dazu führen, dass wir entzweien und auseinanderbrechen, kann der Sport in dem Sinne aber nicht kitten. Medien, Politik, Wirtschaft, das Bildungssystem... Es gibt viele Bereiche, die neu ausgerichtet werden müssen, um die Widerstände, die wir gerade erleben, wieder einzudämmen", sagte Mihambo: "Das Miteinander muss wieder in den Fokus gestellt werden, aktuell wird zu sehr gegeneinander gearbeitet."