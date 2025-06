MotoGP: Doppelsieg für die Márquez-Brüder

Der WM-Kampf in der MotoGP bleibt eine Familienangelegenheit. Der sechsmalige Königsklassenchampion Marc Márquez gewann den achten WM-Lauf in Aragón/Spanien vor seinem jüngeren Bruder Álex, in der Gesamtwertung distanzierten die beiden Ducati-Piloten damit die Verfolger weiter - und feierten ihren zehnten Doppelerfolg des Jahres (Sprints und Hauptrennen) beim Heim-Grand-Prix tanzend und mit La Ola vor ihrer eigenen Fantribüne entlang der Strecke in Alcañiz.

Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia wurde Dritter im Rennen, auch in der WM ist der italienische Ducati-Pilot der bestplatzierte, der nicht Márquez mit Nachnamen heißt. 93 Punkte beträgt Bagnaias Rückstand bereits auf Marc Márquez, Álex Márquez ist ihm 61 Zähler voraus.

Weiter geht es am übernächsten Wochenende mit dem neunten WM-Lauf in Mugello/Italien. Insgesamt stehen 22 WM-Wochenenden auf dem Programm, unter anderem am Sachsenring (12./13. Juli). Die Saison endet im November in Valencia.