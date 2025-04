MotoGP: Marc Márquez gewinnt auch Sprint in Jerez

Marc Márquez bleibt im Sprint ungeschlagen. Der sechsmalige MotoGP-Champion gewann in Jerez auch das fünfte Kurzrennen der Saison und baute seine WM-Gesamtführung in der Motorrad-Königsklasse weiter aus. Márquez (32) setzte sich am Samstag vor seinem jüngeren Bruder Alex und seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia (Italien/alle Ducati) durch.