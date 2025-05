MotoGP: Zarco feiert Heimsieg im Regen von Le Mans

Johann Zarco hat in Le Mans überraschend den ersten französischen Heimsieg seit 71 Jahren in der Motorrad-Königsklasse gefeiert. Der 34-Jährige setzte sich auf seiner Honda in einem chaotischen Regenrennen vor dem Spanier Marc Márquez durch. Auch der sechsmalige MotoGP-Champion verlässt Frankreich als Gewinner: Márquez hatte bereits mit seinem Sprintsieg am Samstag wieder die WM-Spitze übernommen, durch das Aus seines Bruders Alex am Sonntag baute er die Führung aus.

Vor dem Hauptrennen hatten die Organisatoren einen Rekord vermeldet: 311.797 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Wochenende nach Le Mans gekommen - mehr als jemals zuvor bei einem MotoGP-Rennen. Die Fans sahen am Sonntag ein turbulentes Rennen mit einigen Stürzen. Zarco und Marc Márquez hielten sich auf der nassen Strecke am besten. Dritter wurde der spanische Rookie Fermin Aldeguer (Ducati).

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha), der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, schied dagegen aus. Alex Márquez (Ducati) stürzte sogar zweimal und verlor damit in der Gesamtwertung viele Punkte auf seinen älteren Bruder. Für Zarco war es erst der zweite MotoGP-Triumph im 150. Grand Prix.

Weiter geht es am übernächsten Wochenende in Silverstone mit dem Großen Preis von Großbritannien. Insgesamt stehen 22 WM-Wochenenden auf dem Programm, unter anderem am Sachsenring (12./13. Juli). Die Saison endet im November in Valencia.