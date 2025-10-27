Motorrad-Pilot Dettwiler stabil, Zustand weiter kritisch

Nach seinem folgenschweren Unfall beim Großen Preis von Malaysia ist Motorrad-Pilot Noah Dettwiler nach Angaben der Ärzte stabil, sein Zustand aber weiter kritisch. Das gab CIP Green Power, Rennstall des Schweizers, am Montag bekannt.

Der 20-Jährige wurde laut Mitteilung in den vergangenen Stunden mehrfach operiert, alle Eingriffe waren demnach erfolgreich. Weitere Updates gab es zunächst nicht.

Dettwiler hatte am Sonntag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In der Aufwärmrunde vor dem Moto3-Rennen in Sepang war Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwilers Maschine gefahren. Dieser war vor der Kollision langsam unterwegs und wurde von seiner Maschine geschleudert.

Später hatte Dettwilers Vater Andy der Schweizer Zeitung Blick gesagt, dass die Ärzte um das Leben seine Sohnes gekämpft hätten. Der Rennfahrer hat laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren". Es seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen" worden.