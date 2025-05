Nach Bänderdehnung: Kaufmann fit für Tischtennis-WM

Tischtennis-Shootingstar Annett Kaufmann kann nach ihrer Bänderdehnung an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Das bestätigte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) auf SID-Anfrage, eine Woche zuvor war Kaufmann im Training umgeknickt und hatte pausieren müssen. Nach bestandenem Härtetest am Montagabend erhielt Kaufmann die Freigabe und kann am Mittwoch wie geplant zu den Wettkämpfen in Doha (17. bis 25. Mai) reisen.

Nach guten Leistungen bei den Olympischen Spielen in Paris und dem Sieg bei der Junioren-WM richten sich die Blicke in Katar auf die 18-Jährige. Ihre sehr hohen Ansprüche an sich selber müsse sie "manchmal ein bisschen runterschrauben. Aber das lerne ich auch gerade noch", meinte Kaufmann im SID-Gespräch. In Doha geht sie neben dem Einzel auch im Doppel und Mixed an den Start.

Obwohl sie als zukünftiges Aushängeschild und damit als Nachfolgerin von Timo Boll gehandelt wird, möchte sie Vergleiche mit der Ikone lieber vermeiden. "Ich finde es schön, dass ich mit Timo verglichen werde in dem Sinne, dass man in mir das Potenzial sieht, ich sehe es nämlich auch in mir", sagte sie: "Aber ich finde diese ganzen Vergleiche machen keinen Sinn."