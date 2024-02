Nach Goldtriumph: Köhler verpasst zweite Medaille

Anzeige

Fünf Tage nach ihrem Goldtriumph über 100 m Schmetterling hat Angelina Köhler bei der Schwimm-WM in Doha eine zweite Medaille verpasst. Die 23 Jahre alte Berlinerin schlug am Samstag auf der halben Distanz in persönlicher Bestzeit von 25,71 Sekunden als Fünfte an und verpasste den deutschen Rekord nur um drei Hundertstel. Zu Bronze fehlten vier Hundertstel.

Sie sei "auf jeden Fall" zufrieden, sagte Köhler: "Fünfte der Welt, es war knapp. Aber es war klar, dass es knapp wird." Gold gewann die schwedische Titelverteidigerin und Weltrekordlerin Sarah Sjöström (24,63) - zum sechsten Mal in Folge. Silber ging an die Französin Melanie Henique vor der Ägypterin Farida Osman.

Köhler hatte sich am Montag über 100 m als erste deutsche Beckenschwimmerin seit fast 15 Jahren zur Weltmeisterin gekrönt. Zuletzt war das Britta Steffen 2009 in Rom mit ihrem Doppel-Erfolg über 50 und 100 m Freistil gelungen. Am Morgen war Köhler noch über die 50 m Freistil an den Start gegangen, dort aber als 20. im Vorlauf ausgeschieden.

Die WM sei der "Wahnsinn" gewesen: "Es war so viel besser, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte", sagte Köhler: "Ich weiß, was ich kann mittlerweile. Ich weiß, dass ich routiniert bin und auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und nicht ganz so gut drauf bin, weiß ich, dass ich gut schwimmen kann."