Nach Hand-Operation: Preuß sagt "Loop One"-Festival ab

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß muss bei der Premiere des "Loop One"-Festivals im Münchner Olympiapark passen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, wurde die 31-Jährige nach einer Hand-Operation nicht rechtzeitig fit für das Showevent am Sonntag (ab 11.00 Uhr). Preuß habe ihr Training zwar "planmäßig und ohne längere Pause fortsetzen" können, jedoch sei noch kein Stehendschießen in der gewohnten Handposition möglich.

Ihr Ausfall sei "wirklich sehr schade", sagte die Bayerin: "Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, weil ich sicher bin, dass die Atmosphäre im Olympiapark einzigartig sein wird. Der Wettkampf kommt für mich leider noch zwei Wochen zu früh, um wieder mit vollem Einsatz an der Startlinie stehen zu können." Insgesamt sei sie aber "sehr zufrieden" mit ihrer Saisonvorbereitung. Auch ihre Hand habe sich nach der Operation "sehr positiv entwickelt".

Die Verletzung hatte sich Preuß im September bei einem Sturz bei der Deutschen Meisterschaft am Arber zugezogen. Trotz des Rückschlags blicke sie "mit großer Zuversicht" auf den Olympia-Winter. Beim Skiroller-Event in München wird die Weltmeisterin von Anna Weidel ersetzt, außerdem rückt Selina Kastl für die erkrankte Marlene Fichtner ins deutsche Team. Zudem starten Selina Grotian und Janina Hettich-Walz für den DSV, bei den Männern laufen Philipp Nawrath, Lucas Fratzscher, Roman Rees und Justus Strelow.