Nach Mixed-Gold: Pause für Schönmaier im Mehrkampf

Karina Schönmaier bekommt nach der überraschenden Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb der Turn-EM in Leipzig eine Pause. Für die 19-Jährige, die als Medaillenkandidatin im Sprungfinale am Freitag (16.35 Uhr) gilt, startet Janoah Müller in der Mehrkampf-Entscheidung am Donnerstag (ab 14.00 Uhr). Gesetzt und mit Hoffnungen auf das Podest turnt Helen Kevric (17) im Mehrkampf.

Schönmaier könne "sich so auf die Regeneration fokussieren", erklärte Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma. Eine Teilnahme am Mehrkampf wäre für die Athletin laut des Coaches mit Blick auf das Sprungfinale am Freitag "wahrscheinlich zu viel" gewesen.

Schönmaier hatte mit Timo Eder am Mittwochabend den Titel gewonnen, im Frauen-Team war sie wie Kevric und Müller am Montag an der Silbermedaille beteiligt gewesen. Der Termin für die neue Mixed-Disziplin, die in Los Angeles 2028 erstmals olympisch sein wird, kritisierte Schönmaier. "Es wäre schon besser, wenn er nach dem anstrengenden Mehrkampf ausgetragen würde", sagte sie.