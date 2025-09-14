Nach Rempelei: Weßel rückt nachträglich ins 1500-m-Finale

Nele Weßel hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio doch noch das Finale über 1500 m erreicht. Die 25-Jährige aus Wiesbaden rückte nachträglich ins Feld, nachdem Marta Zenoni aus Italien disqualifiziert wurde. Zuvor war Weßel am Sonntag im Halbfinale nach einer Rempelei mit Zenoni nur auf Rang zwölf gelandet und damit eigentlich ausgeschieden.

"Es war total unruhig", sagte Weßel im ZDF. Zwei Runden vor dem Ziel war sie fast gestürzt, konnte sich aber gerade noch fangen. "Marta Zenoni hat voll den Arm ausgestreckt", warf sie der Italienerin vor. Die TV-Bilder bestätigten den Vorfall.

Weßel blieb in 4:18,21 Minuten deutlich über ihrer Bestzeit von 4:03,57 Minuten, die sie tags zuvor im Vorlauf gelaufen war. Ihre DLV-Kollegin Jolanda Kallabis war bereits im Vorlauf ausgeschieden. Das Finale findet am Dienstag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) statt.