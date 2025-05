Nach Verletzung bei EM: Turnerin Kevric erfolgreich operiert

Die deutsche Turnerin Helen Kevric ist nach ihrer am Donnerstag erlittenen Verletzung bei der Heim-EM in Leipzig erfolgreich operiert worden. Dies teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitagabend mit. Bei der OP in Stuttgart sei "der gerissene Streckapparat des Kniegelenkes wiederhergestellt und ein kleiner Knochen refixiert" worden, heißt es vom Verband, schon jetzt sei die 17-Jährige "auf dem Weg der Besserung". Eine Prognose zur voraussichtlichen Dauer der nun anstehenden Trainings- und Wettkampfpause gab es vom DTB zunächst nicht.

Die Paris-Olympionikin hatte sich die Verletzung im Mehrkampffinale gleich am ersten Gerät am Sprung nach der Landung zugezogen. Cheftrainer Gerben Wiersma hatte hinterher von einer "Kniescheibenbandverletzung" gesprochen. Der Wettkampf sowie die restliche EM waren für Kevric damit gelaufen, sie hätte sowohl im Mehrkampf als auch im Stufenbarrenfinale am Freitag zu den Anwärterinnen auf das Podest gehört. Am Montag noch hatte Kevric mit der Mannschaft die Silbermedaille gewonnen.