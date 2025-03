Nach Vettel: Auch Mbappé investiert in SailGP

Erst Sebastian Vettel, dann Lindsey Vonn und nun auch Kylian Mbappé: Die internationale Segelrennserie SailGP zieht immer mehr prominente Namen aus der Sportszene an. Mbappé, französischer Weltmeister von 2018 und Star von Real Madrid, verkündete am Freitag seinen Einstieg. Der 26-Jährige ist über seine Investmentfirma Coalition Capital nun Teilhaber am France SailGP Team, zudem wird seine Stiftung "Inspired by KM" neuer offizieller Charity-Partner.

Mbappé sagte, er freue sich sehr auf das "neue Abenteuer". Gemeint ist die Serie, in der zwölf Nationen - darunter auch Deutschland - gegeneinander antreten. Neben dem Fußball-Superstar stieg der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bereits 2023 als Investor in das deutsche Team ein, Skistar Vonn gehört seit 2024 dem Führungskreis des Team USA an.

"Wir freuen uns ganz besonders, Kylian Mbappé in der wachsenden SailGP-Familie willkommen zu heißen", sagte SailGP-Chef Sir Russell Coutts: "Er ist zweifellos einer der einflussreichsten Sportler unserer Zeit und eine Inspiration für Fans auf der ganzen Welt."

Am Samstag und Sonntag (22.00 Uhr/ZDF-Livestream) starten die renommierten Segler in Los Angeles, Skipper des Vettel-Teams ist der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner Erik Heil. Auch in Deutschland macht die Serie in diesem Jahr Halt: Am 16. und 17. August duellieren sich die Teams auf der Ostsee vor Sassnitz auf Rügen.