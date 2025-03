Nach Weltcup-Triumph: Armbruster beim Finale Vierte

Die frisch gebackene Weltcup-Gesamtsiegerin Nathalie Armbruster ist im letzten Saisonrennen der Kombiniererinnen knapp am Podest vorbeigelaufen. Die 19-Jährige kam am Sonntag in Oslo auf den vierten Platz, die Kristallkugel hatte sich die Schwarzwälderin bereits am Samstag gesichert.