Nach zwei WM-Medaillen: Skicrosser planen letzten Coup

Nach Silber und Bronze bei der WM in St. Moritz planen die deutschen Skicrosser zum Saisonende noch einen weiteren Coup. Florian Wilmsmann, der bei der Vergabe der Medaillen in der Schweiz überraschend leer ausging, kann den Winter mit dem ersten Sieg für den Deutschen Skiverband (DSV) im Gesamtweltcup krönen. In die beiden letzten Rennen beim Finale des Weltcups am Samstag und Sonntag im schwedischen Idre Fjäll geht er als Führender.