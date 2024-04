Nach 38 Jahren: Alekna löst Schult als Weltrekordler ab

Anzeige

Europameister Mykolas Alekna aus Litauen hat die seit 38 Jahren bestehende Diskus-Bestmarke des Deutschen Jürgen Schult gebrochen und damit den ältesten Männer-Weltrekord in der Leichtathletik abgelöst. Der 21-Jährige schleuderte die Scheibe am Sonntag bei einem Event im US-Bundesstaat Oklahoma auf 74,35 Meter, die Weite muss noch offiziell ratifiziert werden.

Schult, heute 63 Jahre alt, hatte seinen Rekord am 6. Juni 1986 für die DDR aufgestellt. In Neubrandenburg schaffte er damals 74,08 Meter und übertraf die vorherige Bestmarke dabei um mehr als zwei Meter - das war 16 Jahre bevor Alekna geboren wurde.

Der Wert hatte seither Bestand, es war der am längsten bestehende Weltrekord bei den Männern: Platz zwei belegt hier die Weitsprung-Marke des Amerikaners Jesse Owens, die von 1935 bis 1960 25 Jahre lang ungeschlagen geblieben war.

Alekna wurde 2022 in München Europameister, war 2022 WM-Zweiter und Dritter bei der WM 2023. Er knüpft mit seinen Erfolgen an die seines Vaters an: Virgilijus Alekna war Olympiasieger 2000 und 2004 - und liegt mit seiner stärksten Weite von 73,88 m auf Rang drei der ewigen Bestenliste.