Nächste Verletzung: Auch Toba muss für Turn-WM passen

Nächste WM-Absage im deutschen Turn-Team: Nach den beiden Europameisterinnen Elisabeth Seitz und Emma Malewski muss nun auch Routinier Andreas Toba verletzungsbedingt für die anstehenden Titelkämpfe in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) passen. Der 32-Jährige verletzte sich beim Boden-Training am Knie, für den Vize-Europameister am Reck von 2021 rückt Nick Klessing in die Männer-Riege.

"Das ist natürlich keine leichte Situation kurz vor dem WM-Start, aber wir werden das Beste draus machen. Nick ist ein erfahrener Turner, ich bin mir sicher, dass er dem Team helfen wird", sagte Männer-Cheftrainer Valeri Belenki.

Toba hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio für Schlagzeilen gesorgt. Damals riss dem Hannoveraner in der Qualifikation für das Mannschaftsfinale bei seiner Bodenübung das Kreuzband, er absolvierte trotzdem noch seine Übung am Pauschenpferd - und das deutsche Team zog ins Finale ein. Toba erhielt danach den Beinamen "Hero de Janeiro".

In Antwerpen geht es sowohl für die deutschen Männer als auch für die Frauen um die Tickets für Olympia in Paris. Dafür müssen die beiden Riegen in der Qualifikation jeweils mindestens Platz zwölf erreichen. Die Frauen müssen dabei den Ausfall von Malewski (Fußverletzung) und Seitz (Achillessehnenriss) verkraften.