Neise in St. Moritz auf Rang 14 - Grotheer Zweiter

Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise hat in St. Moritz ihr bislang schlechtestes Saisonergebnis erzielt und die Führung im Gesamtweltcup verloren. Die 24-Jährige, nach dem ersten Lauf nur Siebzehnte, fuhr auf der Natureisbahn auf den 14. Rang. Den Sieg feierte die Österreicherin Janine Flock, die Neise als Führende im Klassement ablöste. Jacqueline Pfeifer belegte als beste deutsche Starterin den sechsten Platz.

Bei den Männern wurde Olympiasieger Christopher Grotheer Zweiter und setzte seine Podestserie fort. In jedem Rennen, in dem er in dieser Saison antrat, schaffte er es unter die besten Drei. Den Sieg vor dem 32-Jährigen sicherte sich der Gesamtweltcupführende Matt Weston aus Großbritannien. Axel Jungk (Platz 4) und Lukas David Nydegger (6.) zeigten ebenfalls ein starkes Rennen, Felix Keisinger wurde 18.

Grotheer, der aufgrund eines kleines Muskelfaserrisses im Dezember beim Rennen in Sigulda nicht angetreten war, hat nur noch theoretische Chancen auf den Gesamtweltcupsieg. Aktuell belegt er den dritten Platz hinter Weston und Marcus Wyatt (Großbritannien).

Neise sagte nach Rennen, dass sie "absolut nicht" zufrieden sei: "Eigentlich bin ich ganz gut gefahren, zumindest im zweiten Lauf. Im ersten bin ich sehr gerutscht." Die weiteren deutschen Starterinnen Susanne Kreher und Corinna Leipold landeten auf den Rängen zehn und zwölf.

Das achte und letzte Weltcuprennen findet am 7. Februar in Lillehammer/Norwegen statt. Im März folgen noch die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA.