Neuer Sponsor für Semechin in der Schwangerschaft

Paralympicssiegerin Elena Semechin wird während ihrer Schwangerschaft und Elternzeit von einem neuen Sponsor unterstützt. Die Marke Pampers steht der Para-Schwimmerin bei und "möchte gezielt Aufmerksamkeit für Themen schaffen, die im Spitzensport oft zu wenig Sichtbarkeit erhalten", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung.

"Ich freue mich sehr, Mama zu werden und hatte zunächst Bedenken, wie ich dieses neue und aufregende Kapitel mit meiner Karriere vereinbaren kann. Umso schöner, dass ich in dieser besondere Zeit Pampers an meiner Seite habe - sowohl mit Blick auf den Alltag als auch in meiner Rolle als Athletin", sagte Semechin.

Im April hatte die Para Sportlerin des Jahres 2024 nach Verkündigung ihrer Schwangerschaft erklärt, dass sie ohne Teile ihrer Sponsoren dastand.

Hinter Semechin, geborene Krawzow, liegen bewegte Jahre. Im November 2021 und damit nur drei Monate nach ihrem Paralympics-Gold von Tokio war ein Hirntumor diagnostiziert worden. Schon während der Chemotherapie kehrte sie auf die große Bühne zurück, sammelte schnell wieder internationale Medaillen. Den letzten Zyklus ihrer Chemo schloss sie im Februar 2023 ab.

Anfang September 2024 in Paris durfte Semechin dann nicht nur bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen, sondern erfüllte sich über ihre Spezialstrecke 100 m Brust mit Gold in Weltrekordzeit auch ihren Traum.