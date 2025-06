Neuntes WM-Ticket: Fraser-Pryce auch in Tokio dabei

In ihrer voraussichtlich letzten Saison hat sich die dreimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce ihr insgesamt neuntes WM-Ticket gesichert. Die 38 Jahre alte Jamaikanerin sprintete bei den nationalen Meisterschaften in Kingston unter den Augen von Leichtathletik-Legende Usain Bolt über 100 m in 10,91 Sekunden auf Platz drei und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September).

"Es war ein langer Weg", sagte Fraser-Pryce nach dem Finale: "Aber es ging nicht darum, es ins Team zu schaffen, sondern darum, die Reise zu feiern, und ich bin allen dankbar, die Teil dieser Reise waren." Den Sieg sicherte sich Tina Clayton, die mit einer persönlichen Bestleistung von 10,81 Sekunden ihren ersten nationalen Titel feierte, 200-m-Weltmeisterin Shericka Jackson (10,88) wurde Zweite.

Ihre erste WM-Medaille (Silber mit der 4x100-m-Staffel) hatte Fraser-Pryce bereits 2007 in Osaka gewonnen. Es folgten zehn Weltmeistertitel, davon fünf über 100 m.

Ein Ausrufezeichen setzte in Kingston auch Kishane Thompson (23). Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Paris im vergangenen Sommer gewann das Männer-Finale über 100 m mit einer persönlichen Bestzeit von 9,75 Sekunden und rückte so auf Platz sechs der schnellsten Sprinter der Leichtathletik-Historie vor. Nur Justin Gatlin (9,74), Asafa Powell (9,72), Yohan Blake (9,69), Tyson Gay (9,69) and Weltrekordhalter Bolt (9,58) waren schneller.