Neureuther erhält Goldenes Band

Große Ehre für Felix Neureuther: Der ehemalige Skirennläufer wurde vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) mit dem Goldenen Band für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Mit diesem ältesten deutschen Sportjournalistenpreis werden verdiente Sportlerinnen und Sportler sowie Persönlichkeiten gewürdigt, die sich durch ihr soziales Engagement mit sportlichem Hintergrund verdient gemacht haben.

Neureuther wurde in München für sein jahrelanges Engagement geehrt, Kinder zum Sport zu bringen. Schon während seiner aktiven Karriere veranstaltete der 41-Jährige mit dem Deutschen Skiverband das "Felix-Neureuther-Race-Camp" mit Nachwuchsathleten und -athletinnen, er entwickelte mit der Technischen Universität München das Projekt "Beweg dich schlau". Nach seinem Abschied von den Pisten 2019 gründete der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer 2020 die Felix-Neureuther-Stiftung mit dem Ziel, Freude an Bewegung zu vermitteln sowie Kinder und Jugendliche für den Umweltschutz zu sensibilisieren.

All dies sei "besonders auszeichnungswürdig", sagte Erich Laaser, Ehrenpräsident des VDS und Jury-Vorsitzender. Er betonte: "Felix Neureuther ist ein Vorbild für Viele." Neureuther selbst sprach von einer "großen Ehre" und ergänzte: "Ich komme aus einer Familie, in der der Name 'Gold' Verantwortung und Verpflichtung bedeutet und weshalb soziales Engagement zu einer Herzensangelegenheit wurde."

Der Sohn der 2023 verstorbenen "Gold-Rosi" Mittermaier und von Christian Neureuther weiter: "Der Sport hat mir so viel gegeben, und ich finde es extrem wichtig, dass wir Athletinnen und Athleten unsere Stimme nutzen, um auch gesellschaftlich etwas zu bewegen." Echte Geschichten, die "etwas bewirken", ließen sich nur über die Verbindung zu den Sportjournalisten und Sportjournalistinnen erzählen.