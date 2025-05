Neureuther: "Jede Frau ist eine absolute Superheldin"

Felix Neureuther wünscht sich mehr Anerkennung für Frauen und Familien und übt Kritik am Bildungssystem. In Deutschland würden "die Kinder der Reichen gut und richtig gefördert, weil sie es sich leisten können, aber die Breite nicht. Weil unser System falsch aufgebaut ist", sagte der frühere Skirennläufer im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes".

"Wo der Staat dafür verantwortlich ist, unsere Kinder gesund zu bilden, da sind wir nicht auf dem richtigen Weg", ergänzte der 41-Jährige und betonte: "Das finde ich so schade, weil wenn die Eltern so wenig Zeit mit den Kindern verbringen können, dann sollte doch unser System zukunftsorientiert so ausgerichtet werden, dass es den Kindern in diesem System gut geht, auch gesundheitlich."

Für den vierfachen Vater ist "jede Frau eine absolute Superheldin", eine Geburt sei "das verrückteste, tollste, gleichzeitig auch das krasseste Erlebnis" und "immer wieder ein Wunder". Neureuther: "Wenn ich denke, wie die Frauen das durchziehen, auch die Stillzeit, oder wenn die Kinder in der Nacht dann wach sind, was die für Kräfte entwickeln - das schaffen wir Männer doch überhaupt nicht, wir würden daran zerbrechen, wir hätten überhaupt gar keine Chance."

Mutter zu sein, werde "gefühlt nie genug wertgeschätzt, auch nicht von der Gesellschaft, wenn du eine tolle Mama bist. Sondern es heißt, der hat den Job, der hat den Job, der verdient das Geld, der verdient das Geld. Aber der größte Job und der wichtigste und beste Job auf diesem Planeten, das ist doch Eltern zu sein."