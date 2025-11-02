NFL: Chicago Bears gewinnen verrücktes Spiel, Indianapolis Colts straucheln vor Berlin-Spiel

Die Chicago Bears gewinnen ein kurioses Spiel gegen die Cincinnati Bengals. Die Indianapolis Colts kassieren eine Woche vor dem Spiel in Berlin eine überraschende Niederlage. Die Atlanta Falcons verlieren gegen die New England Patriots, weil der Kicker einen Extra-Punkt verschießt von Oliver Jensen,

Chicago Bears @ Cincinnati Bengals 47:42 Die Chicago Bears und die Cincinnati Bengals lieferten sich eines der verrücktesten Spiele der Saison mit acht Führungswechseln. Die Bengals legten direkt mit einem Kickoff-Return-Touchdown von Charlie Jones über 98 Yards los. Die Bears glichen spektakulär mit einem Trick-Play aus: Quarterback Caleb Williams (280 YDS, 3 TD) fing einen Touchdown-Pass von Wide Receiver DJ Moore. Beide Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, sodass die Bengals zur Pause mit 20:17 vorne lagen. Nach der Pause setzte sich das Offensiv-Spektakel fort. 1:43 Minute vor Spielende kamen die Bengals durch einen Touchdown-Pass von Joe Flacco (470 YDS, 4 TD, 1 INT) auf Noah Fant bis auf 35:41 heran. Der darauffolgende Onside Kick war erfolgreich, sodass die Bengals den Spielausgang in der eigenen Hand hatten. Diese Chance nutzte Cincinnati: Diesmal war Andrei Iosivas die Anspielstation von Flacco. Mit dem darauffolgenden Extra-Punkt lagen sie mit 42:41 vorne. Der Sieg schien perfekt. Doch den Bears blieben eben noch 54 Sekunden. Dies genügte ihnen: Williams warf einen 58-Yard-Touchdown-Pass auf Colston Loveland, sodass Chicago gewann. Die Bears stehen bei einer 5-3-Bilanz, die Bengals bei 3-6. Bears @ Bengals: Die Daten zum Spiel

Atlanta Falcons @ New England Patriots 23:24 Die New England Patriots gewannen das sechste Spiel in Folge und bauen ihre Bilanz auf 7-2 aus. Die Atlanta Falcons (3-5) hingegen verloren ihr drittes Spiel hintereinander, zeigten aber dennoch eine ordentliche Leistung. Zum Ende des ersten Viertels konnten die Falcons zum 7:7 ausgleichen, indem Drake London einen Touchdown-Pass von Michael Penix Jr. (221 YDS, 3 TD) fing. Dann allerdings drehten die Patriots auf: Ein Touchdown-Run von Terrell Jennings, ein gefangener Touchdown-Pass von Stefon Diggs - 21:7 für New England. Kurz vor der Halftime brachte ein Fumble des bis dahin überragenden Patriots-QB Drake Maye (259 YDS, 2 TD, 1 INT) die Falcons zurück ins Spiel. Erneut fing London einen Touchdown-Pass von Penix. Der Halftime-Stand: 21:14 für New England. Knapp fünf Minute vor Spielende standen die Falcons an der gegnerischen 8-Yard-Linie, spielten den vierten Versuch aus und wurden belohnt: London fing seinen dritten Touchdown-Pass. Umso bitterer, dass Kicker Parker Romo den Extra-Punkt verschoss, sodass sie lediglich auf 23:24 herankamen. Nach einem Three-and-Out der Patriots waren die Falcons erneut in Ballbesitz, konnten diesen allerdings nicht nutzen. NFL-Highlights auf Joyn: Drake London's Monster-Game reicht nicht gegen Patriots Falcons @ Patriots: Die Daten zum Spiel

Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers 20:27 Die Erfolgsserie der Indianapolis Colts fand eine Woche vor dem Spiel in Berlin ein Ende. Völlig überraschend unterlagen sie den Pittsburgh Steelers, die zuvor zwei Spiele in Folge verloren hatten. Die Colts gingen durch einen Touchdown-Lauf von Quarterback Daniel Jones (342 YDS, 1 TD, 3 INT) in Führung, ehe die Steelers im zweiten Viertel ihre Stärken ausspielten. Erst lief Jaylen Warren in die Endzone, dann fing Pat Freiermuth einen Touchdown-Pass von Aaron Rodgers (203 YDS, 1 TD). Direkt vor der Halftime legte Chris Boswell mit einem Field Goal nach - 17:7 für Pittsburgh. Das große Problem der Colts waren die Turnovers. Jones warf drei Interceptions und leistete sich zudem zwei Fumbles - ergibt fünf Ballverluste. Auch Wide Receiver Josh Downs fumbelte einmal den Ball. Die Steelers wussten die Ballgewinne zu nutzen: Zu Beginn des Schlussviertels erlief Warren seinen zweiten Touchdown - 24:7 für Pittsburgh. Die Colts betrieben in der Schlussphase zumindest etwas "Ergebnis-Kosmetik": Josh Downs fing einen Touchdown-Pass von Jones, später gelang noch ein Field Goal, sodass sie auf 20:27 herankamen. Pittsburgh steht nun bei einer 5:3-Bilanz, Indianapolis bei 7:2. Colts @ Steelers: Die Daten zum Spiel

Minnesota Vikings @ Detroit Lions 27:24 Vikings-Quarterback JJ McCarthy (143 YDS, 2 TD, 1 INT) gab nach überstandener Verletzung - er zog sich Mitte September eine Knöchelverletzung zu - sein Comeback und legte gleich im ersten Viertel mit zwei Touchdown-Pässen los. Minnesota ging mit einer knappen 17:14-Führung in die Pause. Die Lions bekamen bis dahin nur 25 Rushing-Yards bzw. 125 Total-Yards zustande. McCarthy war auch nach der Pause nicht zu stoppen, lief selber in die Endzone und sorgte somit für das 24:14. Erst in der Schlussphase drehten die Lions auf. Zwei Minuten vor Spielende fing Jameson Williams einen 37-Yard-Touchdown-Pass von Jared Goff (284 YDS, 2 TD), sodass die Lions auf 24:27 herankamen. Danach gelangten sie allerdings nicht mehr in Ballbesitz. Die Vikings stehen bei einer 4-4-Bilanz, die Lions bei 5-3. Vikings @ Lions: Die Daten zum Spiel

Carolina Panthers @ Green Bay Packers 13:16 Die Panthers entwickeln sich zu eine der großen Überraschungen der Saison. Durch den Sieg in Green Bay haben sie nun eine 5-4-Bilanz. Die Packers stehen bei 5-2-1. Zu Beginn des zweiten Viertels standen die Panthers in der gegnerischen Red Zone, doch Quarterback Bryce Young (102 YDS, 1 INT) warf eine Interception in der gegnerischen Endzone. Dafür lief Running Back Rico Dowdle kurz vor Ende des zweiten Viertels zum Touchdown Die Packers bekamen vor der Halftime lediglich zwei Field Goals zustande, sodass es mit 7:6 für die Panthers in die Halftime ging. Im dritten Spielabschnitt erlief Dowdle seinen zweiten Touchdown - 13:6. Knapp drei Minuten vor Spielende glichen die Packers durch einen Touchdown-Lauf von Josh Jacobs aus. Doch mit dem letzten Play des Spiels entschieden die Panthers die Partie per Field Goal für sich. Panthers @ Packers: Die Daten zum Spiel

Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans 27:20 Die Los Angeles Chargers setzten sich gegen die Titans durch und verbessern ihre Bilanz auf 6-3, taten sich allerdings überraschend schwer. Tennessee hat nach neun Spielen lediglich einen Sieg auf dem Konto. Die Titans sorgten mit Big Plays für Furore. Cody Barton fing eine Pick Six und brachte Tennessee in Führung, später legte Chimere Dike mit einem 67-Yard-Punt-Return-Touchdown nach - 14:7 für die Titans. Allerdings spielte auch die Offense der Chargers ihre Qualitäten aus, sodass sie mit einem 20:17 in die Halftime gingen. Mitte des dritten Viertels fehlten den Titans nur wenige Zentimeter, um einen Touchdown zu erzielen und erneut in Führung zu gehen. Die Chargers waren effektiver: Quarterback Justin Herbert (250 YDS, 2 TD, 1 INT) lief in die Endzone - 27:17. NFL-Highlights auf Joyn: Titans-Defense liefert! Chargers dennoch zu stark | Joyn Chargers @ Titans: Die Daten zum Spiel

San Francisco 49ers @ New York Giants 34:24 Die verletzungsgeplagten 49ers sind mit ihrer Bilanz von 6-3 voll auf Playoffs-Kurs. Die Giants gingen zwar durch einen Touchdown-Pass von Jaxson Dart (191 YDS; 2 TD) auf Theo Johnson in Führung. Dann allerdings spielten die 49ers ihre Stärken aus: Christian McCaffrey erlief einen Touchdown, Jauan Jennings fing einen Touchdown-Pass von Mac Jones (235 YDS, 2 TD), zudem verwandelte Eddy Pineiro ein Field Goal. Zur Halftime führte San Francisco mit 17:7. Nach der Pause geriet der Sieg der 49ers nicht mehr in Gefahr, weil von der Defense der Giants kaum Gegenwehr kam. Die Giants stehen bei einer 2-7-Bilanz. 49ers @ Giants: : Die Daten zum Spiel

