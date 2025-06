Ogunleye auf Platz zwei beim "Goldenen Oval"

Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ist erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet. Beim "Goldenen Oval" im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden belegte die 26-Jährige am Sonntag mit 19,67 m den zweiten Platz. Nur die zweimalige Weltmeisterin Chase Jackson (USA) war stärker – sie setzte sich mit 19,73 m im sechsten und letzten Versuch an die Spitze. Rang drei ging an Jacksons Landsfrau Maggie Ewen, die 19,50 m stieß.

Ogunleye kam damit zwar nicht an ihre Freiluft-Bestleistung von 20,00 m heran, die im Sommer 2024 in Paris zur olympischen Goldmedaille gereicht hatte, stieß aber ihre zweitbeste Outdoor-Weite. Die weiteren deutschen Starterinnen Katharina Maisch (Erzgebirge/18,82 m) und Alina Kenzel (Stuttgart/18,30 m), belegten die Plätze sechs und acht.

Für Ogunleye war der Wettkampf der Auftakt in die Freiluftsaison. Der Höhepunkt folgt im Herbst: Bei der Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September) will Ogunleye erneut um eine Medaille kämpfen.