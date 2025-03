Ohne Preuß: Frauenstaffel läuft aufs Podest

Die deutschen Biathletinnen haben trotz des Fehlens von Franziska Preuß überraschend einen Podestplatz eingefahren. Beim letzten Weltcup-Staffelrennen der Saison in Nove Mesto kam das im Durchschnitt 22 Jahre alte Quartett mit Julia Tannheimer (19), Selina Grotian (20), Johanna Puff (22) und Sophia Schneider (27) auf Platz drei. Ohne Strafrunde und mit acht Nachladern fehlten am Ende 18 Sekunden auf den zweiten Rang. Frankreich (0 Strafrunden+5 Nachlader) siegte wie in der Männerstaffel klar vor Norwegen (0+11/+26,1 Sekunden).

Die unerfahrenste Staffel im Feld (151 Weltcuprennen) zeigte von Anfang an eine gute Leistung und blieb im Gegensatz zu den Männern ohne größere Fehler. Startläuferin Puff und Tannheimer luden nur einmal nach, Schneider insgesamt viermal. Schlussläuferin Selina Grotian blieb fehlerfrei und sicherte das dritte Podium im fünften Staffelrennen.

Die 19-jährige Tannheimer brachte das Team dank einer starken Leistung von Rang neun auf drei: "Ich bin richtig zufrieden. Den Rückstand zuzulaufen hat schon Körner gekostet", sagte sie in der ARD: "Aber beim Schießen hat alles super geklappt."

Am Nachmittag hatte der Wind den Männern beim Schießen besonders zu schaffen gemacht. Zuerst schoss David Zobel früh die erste Strafrunde, dann stürzte Kühn auch noch beim Wechsel mit Nawrath und machte den Fehlerreigen anschließend mit drei weiteren Strafrunden komplett. Am Ende reichte es für das Team des neuen Bundestrainer Tobias Reiter dennoch für einen versöhnlichen vierten Platz.

Die deutsche Nummer eins Franziska Preuß hatte kein gutes Wochenende in Tschechien erwischt (Platz 15 und 13) und war nach den Einzelrennen bereits am Sonntagmorgen in die Heimat abgereist, um eine Pause vor den letzten beiden Stationen einzulegen. Ihr Vorsprung im Gesamtweltcup war von 92 auf 36 Punkte auf die Französin Lou Jeanmonnot geschmolzen.

Zum Saisonabschluss folgen noch die Wettbewerbe auf der Pokljuka und am Holmenkollen in Oslo. Bereits am Donnerstag geht es für Preuß im Einzel wieder um wichtige Punkte. Die Männer starten tags darauf. In Slowenien (13. bis 16. März) und beim Abschluss der Weltcupsaison in Norwegen (21. bis 23. März) stehen insgesamt noch fünf Entscheidungen im Einzel und jeweils eine in Mixed und Single-Mixed an.